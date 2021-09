de Roon regala tre maglie autografate ma allo store dell’Atalanta non si presenta nessuno

“Scommetto che a Messi non è mai successa una cosa del genere”. Utilizza l’ironia il centrocampista dell’Atalanta Marten de Roon nel commentare il fallimento dell’iniziativa che lo ha visto protagonista. Nonostante il 30enne olandese sia uno dei calciatori più noti e apprezzati della squadra bergamasca, nessun tifoso si è presentato all’appuntamento nello store nerazzurro per ritirare la sua numero 15 con tanto di autografo. In un video pubblicato su Instagram, il giocatore ci scherza su: tre maglie a disposizione, attesa infinita con risultato impietoso. Zero fan accorsi. A Marten, evidentemente, meglio affidare le chiavi del centrocampo che quelle del negozio di abbigliamento…

