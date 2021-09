Chris Pratt doppierà Super Mario nel film in arrivo nel 2022

It’s Mario time!

Era stato annunciato nel 2018 e adesso inizia a prendere forma: Nintendo ha annunciato il cast di voci del film di animazione dedicato a Super Mario.

Prodotta in collaborazione con Illumination Entertainment, la casa di produzione cinematografica che ha dato vita ai Minions, la pellicola uscirà nelle sale americane il 21 dicembre per il 2022. Nel progetto è coinvolto anche il ‘papà’ di Super Mario, Shigeru Miyamoto, in veste di co-produttore.

Proprio lui ha svelato nel corso dell’ultimo Nintendo Direct il cast di voci inglesi che darà vita ai personaggi.

Chris Pratt sarà Super Mario

Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach

Jack Black sarà Bowser

Charlie Day sarà Luigi

Seth Rogen sarà Donkey Kong

Keegan-Michael Key sarà Toad

Fred Armisen sarà Cranky Kong

Kevin Michael Richardson sarà Kamek

Sebastian Maniscalco sarà Spike (Spunzo)



La voce originale di Mario, Charles Martinet, sarà in un cammeo a sorpresa.