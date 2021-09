Io ci tengo a lei ma la relazione così non funziona…

Buonasera.

Mi scuso per l’ora in cui mando la mail ma non so proprio a chi rivolgermi, dato che non ho nessuno con cui parlarne, ho bisogno di un giudizio che sia quanto più oggettivo possibile, seppur non ci può essere un vero confronto essendo via mail. È quasi un anno che sto con la mia ragazza. Ci sono sempre stati dei problemi riguardo il nostro modo di vivere la relazione. Ultimamente sono arrivato al punto in cui mi sembra che, per lei, tutto venga prima di me. È capace di non vedermi per settimane per non dare buca ai suoi amici. Ho provato più volte a parlarne, ma lei sembra non capire a pieno il mio sentirmi escluso. Fa sempre gli stessi errori. Io ho tanti problemi di autostima e mi faccio facilmente i castelli in aria, ma son arrivato ad un limite. Non reggo più questi continui pensieri che ho in testa e che in un modo o nell’altro non riesco a calmare. Ci tengo a lei, davvero tanto, ma mi sembra che la cosa sia minore da parte sua, non che non ci sia, ma sia meno rispetto a ciò che provo io. È vero che lei è sempre stata così, ma ultimamente la cosa mi pesa sempre di più, complice anche il periodo molto teso che sto vivendo. Lei tutto questo lo sa, ma non vedo cambiamenti. È davvero solo un atteggiamento?

Mi scuso del testo magari poco chiaro. Sto scrivendo di getto preso dallo sconforto e dal nervoso.. grazie in anticipo anche solo dell’attenzione.

Anonimo, 23 anni.