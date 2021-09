Il clan dei Sudamericani contro Donnarumma? Spifferi di spogliatoio: “Messi e Neymar vogliono Navas”

Non doveva iniziare così, almeno nella sua testa. Primi segni di insoddisfazione al PSG per Gigio Donnarumma, il portierone della Nazionale campione d’Europa e vincitore del premio di miglior giocatore del torneo. Le cause del mal di pancia sono tutte nelle “troppe” panchine dall’inizio della stagione. L’ex Milan deve fare i conti con la concorrenza di un compagno del calibro di Keylor Navas, certamente non facile da battere.

Rumors e indiscrezioni di spogliatoio gettano addirittura ombre sulla libertà di scelta del tecnico argentino. Sembrerebbe infatti proprio l’origine sudamericana alla base della predilezione per il costaricano ai danni del nostro connazionale. Un continente particolarmente rappresentato nel club parigino con giocatori dal peso specifico enorme nel gruppo. Sembrerebbero infatti molto uniti tra di loro Messi, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar nel fare blocco intorno a Keylor Navas, pur senza avere niente contro gli altri giocatori, tantomeno verso Donnarumma. La loro forza sta nel “fare gruppo” all’interno della stessa squadra, cosa non facile da gestire per Pochettino stesso. Al termine dell’ultima gara contro il Metz, a domanda sull’ennesima esclusione del titolare della Nazionale italiana, l’allenatore si è giustificato così: “La decisione, quando si sceglie, dipende dalle caratteristiche. I due portieri hanno un rendimento eccezionale, anche negli allenamenti quotidiani. È una scelta molto difficile, ma è bene sentire che entrambi, Navas e Donnarumma, sono attenti e possono essere titolari”.

Al di là delle cause, restano i fatti: Gigio non sta giocando con continuità. Una situazione che mette in imbarazzo lui e il suo agente Mino Raiola: alla finestra si affaccia la Juventus, che dopo l’avvio non brillante di Szczesny, potrebbe fiondarsi sul numero uno azzurro.