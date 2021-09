Kerem Bürsin a Verissimo pazzo per Hande: “Io non conto, lei è fantastica”

“Why not?”. Perchè no? Risponde così Kerem Bürsin, l’attore protagonista della fortunata serie tv turca Love is in the air, seguitissima anche in Italia, alla domanda sul perché rendere pubblica la storia d’amore con la collega Hande Erçel, anche lei volto del seriel su Canale 5.

Penso che se vivi una vita in cui devi nascondere qualcosa non stai realmente vivendo. Credo nella verità, poi è la mia vita: capisco i paparazzi e tutto il resto ma devo vivere apertamente la mia vita con la persona con cui sto.



QUANDO È SCOCCATA LA SCINTILLA

Alle quattro del pomeriggio (scherza, ndr). Dopo un po’, prima eravamo ottimi amici e penso sia rilevante che non mi era mai capitata una cosa del genere. Eravamo su un set professionale, ovviamente è una bellissima donna ma è anche una persona a cui ho iniziato a tenere molto, perché è la mia partner che dovevo vedere tutti i giorni sul set. Così dopo un po’….beh sei sul set tutti i giorni per 16-17 ore al giorno, ed è cominciato ad essere difficile considerarla come amica. Mi sono detto: è bellissima, ed è difficile vederla solo come un’amica. Lei è fantastica, io non conto.

