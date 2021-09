Blu Celeste di Blanco per la seconda settimana in testa alle classifiche

BLU CELESTE, il primo album di BLANCO disponibile da venerdì 10 settembre per Island Records e il miglior esordio dell’anno per le vendite, si posiziona al primo posto delle classifiche degli album e dei singoli più venduti per la seconda settimana consecutiva. Le prime cinque posizioni della chart dei singoli più venduti in Italia sono occupate da BLANCO.

Il disco ha totalizzato oltre 170 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 110 milioni di view su YouTube.

Blu Celeste ottiene inoltre la certificazione disco d’oro a una sola settimana dalla sua pubblicazione, un risultato eccezionale per un album d’esordio privo di featuring.

BLANCO ha presentato BLU CELESTE – UNDERWATER LIVE SESSION, una speciale esibizione sott’acqua diretta da Antonio Giampaolo per Maestro Production, realizzata presso Y-40, la piscina di acqua termale più profonda del mondo: Blu Celeste, infatti, si adatta perfettamente a questo luogo dove l’acqua prende vita e diventa musica, arte e spettacolo.

Nell’anno della sua consacrazione BLANCO è riuscito in pochissimo tempo a collezionare decine di milioni di stream dominando le classifiche per mesi con brani come LA CANZONE NOSTRA in collaborazione con MACE e Salmo, MI FAI IMPAZZIRE insieme a Sfera Ebbasta e il suo singolo NOTTI IN BIANCO e PARAOCCHI, ha totalizzato 12 dischi di platino e due dischi d’oro e ricevuto attestati di stima da tutta la scena nazionale.

BLANCO è inoltre il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 17 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.



Un percorso straordinario per un artista che fin dai primi lavori si è distinto per la disinvoltura con cui si muove liberamente tra i generi, contaminando stili diversi senza preoccuparsi di etichette o limitarsi in sovrastrutture: l’attitudine esuberante e provocatoria di BLANCO si alterna a linee melodiche senza tempo, che attingono dalla grande tradizione della canzone italiana -artisti come Celentano, Modugno, Gino Paoli, Battiato sono stati i primi riferimenti artistici che hanno portato BLANCO a scrivere musica-. Un’inedita combinazione che ha impresso un marchio nella scena musicale contemporanea.

È questo lo spirito innovativo su cui si fondano le 12 tracce di BLU CELESTE, un diario di cui la voce di BLANCO è l’unica narratrice. Nel suo primo disco ufficiale emergono tutte le sfaccettature della sua visione musicale e della sua persona, declinate negli opposti che hanno definito la sua cifra sin dagli esordi e che trovano ora un perfetto equilibrio: romantico e selvaggio, delicato e irruento, scuro e innocente, può urlare a pieni polmoni e sussurrare con un filo di voce. BLANCO riesce con naturalezza a plasmare ed esorcizzare l’urgenza delle proprie emozioni, positive e negative, attraverso la musica, uno spazio vitale in cui raccogliersi e sfogarsi, dove “stare a peso morto nel mare”, come canta nella traccia che apre il disco Mezz’ora di sole.

A fare da fil rouge per la veste grafica ed estetica del disco è proprio il tema del mare, un luogo di pace e di sfogo in cui immergersi e restare a galla, sospesi al di sopra di tutto ciò che il fondale nasconde, gli stessi abissi emotivi che spesso affiorano nei brani di BLANCO ma che l’ascoltatore può leggere e fare propri a partire dalle esperienze personali di ciascuno.

Fatta eccezione per la traccia Figli di Puttana co-prodotta insieme a Greg Willen, le produzioni sono curate dal fidato collaboratore MICHELANGELO, “un fratello per me, ha contribuito profondamente alla mia crescita musicale e personale, lo definisco il mio angelo custode”.

Beat e strumentali esplorano molteplici universi sonori, dall’elettronica più scura al mondo del funk fino all’utilizzo di synth e sonorità che si rivolgono agli anni ’80, sottolineando la versatilità stilistica del cantautore, che unisce una forte propensione alle linee melodiche a un’attitudine che si avvicina al mondo del punk e dell’hip hop.

TRACKLIST



1. Mezz’Ora Di Sole

2. Notti in bianco

3. Figli Di Puttana

4. Blu Celeste

5. Sai Cosa C’è

6. Paraocchi

7. Lucciole

8. Finchè Non Mi Seppelliscono

9. Pornografia (Bianco Paradiso)

10. David

11. Ladro di fiori

12. Afrodite