Ha incantato tutti. Giulia Stabile nei panni di ballerina professionista ad Amici21 non smette di stupire. La vincitrice della passata edizione del talent show condotto da Maria De Filippi fa impazzire il pubblico del programma in onda su canale 5. Nel corso della seconda puntata, la giovane artista si è esibita in Mala Mujer, mandando in visibilio gli spettatori ma anche i concorrenti seduti tra i banchi. Ecco il video di Witty.