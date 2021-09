GF Vip 6, è scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli per Giancarlo Magalli

Ancora liti al Grande Fratello Vip 6. Ma questa volta lo scontro non è all’interno della casa ma tra le due opinioniste dello show, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Che tra le due non scorresse molta simpatia era evidente anche nel corso delle puntate in diretta. Ma ad accendere la polemica vera, una foto postata dalla moglie di Paolo Bonolis su Instagram: un selfie con Giancarlo Magalli.

Adriana volpe ha vissuto lo scatto come una provocazione, ed ha prontamente risposto sui social “Dio li fa e poi li accoppia”. E da lì è nato un botta e risposta al vetriolo con Sonia.

Dio li fa e poi li accoppia.



🔥 Ci 🔥 vediamo 🔥 lunedì 🔥 #GFvip pic.twitter.com/04kxQWAJ4c — Viperissima Trash (@Viperissima_) September 25, 2021

Cosa è successo tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli?

Per chi ne fosse all’oscuro, tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non scorre buon sangue dai tempi in cui affiancava il conduttore a I Fatti Vostri.

Tra i due, come ha affermato più volte Adriana, non c’è mai stata una grande simpatia, ma la situazione si è aggravata nel 2017. Nel corso di una puntata, la conduttrice si è complimentata con Magalli per i suoi quasi 70 anni, scatenando la sua reazione seccata. “Ma fatti gli affari tuoi, no? No, proprio non è capace. Tu ne fai 44!, e allora? Sei proprio una rompipalle”.

Da lì la situazione è degenerata, con attacchi sui social e sui media. Fino a quando, in un post, Magalli mise indubbio la sua professionalità: “se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…”.

Adriana ha quindi denunciato il conduttore per diffamazione e il processo è ancora in corso.