Da Grande, Cattelan scambia sangiovanni per Madame: il cantante risponde con un sorriso imbarazzato

Sono bastate poche parole ad Alessandro Cattelan per far impazzire le fan di sangiovanni durante la seconda puntata di Da Grande. Il conduttore ha fatto uno scherzo all’ex Amici “scambiandolo” per Madame. Il ragazzo, ospite della puntata, ha percorso un viaggio all’insegna dei tormentoni con lo showman: un’esibizione tra vecchi e nuovi pezzi. Tra quest’ultimi le immancabili “Lady” e “Malibù”, hit che lo stesso Cattelan ha ammesso di aver cantato con le figlie per tutta l’estate. Al momento di congedarsi, però, il presentatore dice: “Fate un grande applauso a Madame” e il cantante risponde con un sorriso imbarazzato. Scatenatissime le fan su Twitter confuse per l’accaduto.

L’esibizione di sangiovanni

Il chiarimento