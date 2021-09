Su LIVENow va in onda “Awake”, lo show tra moda, arte e sostenibilità

Stasera, 27 settembre, alle ore 21 su LIVENow va in scena “Awake”, una performance in cui moda, design e sostenibilità si fondono per dar vita al primo progetto etico ospitato dalla piattaforma. L’appuntamento per gli spettatori è gratuito: grazie alla funzione “Donate Now” (usata per la prima volta sulla piattaforma) gli utenti avranno la possibilità di sostenere, attraverso donazioni libere, il Third Paradise Award, promosso dall’ Associazione no profit “Art with Measurable Social Impact” con sede a Ginevra. Awake va in onda dalla Fondazione Pistoletto a Biella, il titolo è un monito chiaro e diretto: è necessario svegliare e svegliarsi di fronte al tema della sostenibilità ambientale e del fashion system.

Awake nasce dalla collaborazione tra Cittadellarte – Fashion BEST, Sara Sozzani Maino – Vicedirettore Vogue Italia e Direttore Vogue Talents, Matteo Ward – co-founder di Wrad e LIVENow, che ha prodotto e trasmetterà la performance. Il progetto si basa sulla concezione dell’arte come una piattaforma multimediale e interculturale, in cui etica ed estetica si incontrano.