Il Tg Diregiovani – Edizione del 28 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi

– AL VIA A MILANO LO ‘YOUTH4CLIMATE’

Cinque giorni interamente dedicati all’ambiente e alle strategie da mettere in campo per arginare i cambiamenti climatici. Si sono aperti questa mattina al MiCo- Milano Convention Centre i lavori dello ‘Youth4Climate’, evento internazionale che vede radunati oltre quattrocento giovani provenienti da tutto il mondo. Ragazze e ragazzi sono giunti nel capoluogo per confrontarsi e lavorare a una carta negoziale sui cambiamenti climatici in vista della Cop26 di Glasgow. Accanto a loro anche Greta Thunberg insieme all’attivista Vanessa Nakate. Il 30 settembre, i giovani incontreranno i capi di Stato e i ministri. Saranno presenti il presidente del Consiglio Mario Draghi e, in modalità virtuale, Boris Johnson, il ministro Cingolani e il presidente Sharma;

– STADI, CINEMA E TEATRI DAL CTS L’OK PER L’AUMENTO DELLA CAPIENZA

Il Comitato tecnico scientifico ha dato l’ok per l’aumento della capienza massima negli stadi, nei cinema e nei teatri specificando però, che l’allargamento delle maglie vale soltanto per le regioni in zona bianca, per le persone munite di green pass e solo con l’uso di mascherine. In particolare, per il comitato, è possibile prevedere un aumento della capienza massima delle strutture all’aperto al 75% e per quelle al chiuso al 50% in zona bianca. Per cinema, sale da concerto e teatri sarà possibile un aumento della capienza massima delle strutture al 100% all’aperto e all’80% al chiuso in zona bianca. Nessuna limitazione invece per i musei, dove comunque è raccomandato il distanziamento;

– I MANESKIN ANNUNCIANO IL TOUR EUROPEO

I Maneskin hanno annunciato il ‘Loud Kids On Tour’, tournée prevista per i mesi di febbraio e marzo 2022, che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d’Europa. Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan torneranno a infiammare il pubblico straniero con un tour di sedici date che prenderanno il via il 6 febbraio da Londra per chiudersi il 14 marzo a Riga in Lettonia. Molto atteso anche il ritorno sui palchi italiani previsto per quest’inverno e il prossimo anno, dove i Maneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date tutte sold out a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio al Circo Massimo di Roma;

– LEVANTE È INCINTA, L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Con un post che ha commosso follower e amici, e l’hashtag Levantemamma, la scrittrice e cantautrice ha svelato sui social di essere in dolce attesa. Da sempre riservata sulla sua vita privata, ad agosto la cantautrice ha pubblicato una foto con il suo nuovo amore. Dopo la relazione con Diodato, il cuore della cantautrice è stato conquistato da Pietro Palumbo, l’attuale compagno di Levante e futuro papà della bimba in arrivo. Siciliano, di Palermo, è un avvocato trapiantato al nord;

– FIFA 22: ECCO I MIGLIORI GIOCATORI. MESSI BATTE CRISTIANO RONALDO

Tutto pronto per il lancio di Fifa 22, in programma per il prossimo 1° ottobre. In attesa di scoprirlo sono uscite le valutazioni dei migliori giocatori del videogame. Il primo italiano è Donnarumma valutato 89, mentre tra i più forti della Serie A svettano Ciro Immobile e i due juventini Szczesny e Dybala a 87. Il primo per overall in assoluto è l’argentino Lionel Messi, volato al PSG in estate, con un valore di 93. Scavalcato il suo rivale storico, Cristiano Ronaldo, che slitta addirittura in terza posizione superato dal 92 di Lewandowski, mentre il portoghese si ferma a 91. Non sono mancate anche in questo caso, le polemiche da parte dei sostenitori di CR7, convinti che la sua valutazione è decisamente troppo “bassa” rispetto a quella di Messi.