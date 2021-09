“L” è il nuovo singolo di Ariete, la nuova promessa della musica italiana

Lo ha presentato ieri al suo concerto sold out all’Auditorium Parco della Musica di Roma e domani sarà su tutte le piattaforme. Ariete pubblica “L”, il suo nuovo singolo.

Scritta da Ariete, che ne firma anche la musica insieme a D’Amore (Daniele Razzicchia), in “L” gli arpeggi di chitarra stendono un tappeto sonoro intriso di nostalgia dove si fanno spazio i dubbi sull’effettiva sincerità di una relazione appena conclusa. “Sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia” è la confessione viscerale di Ariete che ancora una volta non ha paura di mostrare le proprie fragilità facendosi cullare da una malinconia catartica.

“L” è una nuova pagina nel manifesto artistico di Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, cantautrice romana classe 2002 che negli ultimi mesi si è fatta conoscere con la sua impronta malinconica e uno stile personale che l’ha portata ad essere di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z. Quest’estate l’abbiamo sentita come voce dello spot del cornetto Algida, in sottofondo alla pubblicità con la sua “L’ultima notte”. Brano, tra l’altro, scritto come colonna sonora anche di “Summertime”, la serie tv di Netflix.

E “L’ultima notte” è stata anche la data di ieri all’Auditorium, soddisfacente data conclusiva della tournée estiva con presenze da record che ha toccato le 27 date in tutt’Italia. Tra gli ospiti sul palco Rkomi, con il quale ha collaborato in “Diecimilavoci” e Noemi tra il pubblico.