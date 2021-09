VIDEO |Mbappé su Neymar: “Quel clochard non mi passa mai la palla”

Parlare di crisi di risultati, per il PSG, sarebbe sbagliato. La squadra francese da inizio stagione ha fornito buone prestazioni e vanta già 10 punti in più in League 1 sul Marsiglia secondo. I problemi infatti più che sul terreno di gioco sembrano esserci dentro lo spogliatoio. O meglio, in panchina, a giudicare dall’ultimo clamoroso episodio.

Protagonista in negativo Kylian Mbappé: durante il match in cui i parigini hanno battuto per 2-0 il Montpellier, grazie ai gol di Gueye e Draxler, il giovane fenomeno è stato sostituito negli ultimi minuti, uscendo visibilmente infastidito.

L’attaccante francese si è lamentato del suo compagno di squadra, Neymar, con parole pesanti: “Quel clochard non mi passa mai la palla”. Labiale ripreso dall’emittente televisiva Canal +. Tra i due a Parigi molti sanno che non scorre buon sangue, ma resta il fatto che il 22enne campione del mondo non trova la via del gol da ben 4 partite. Striscia piuttosto negativa a cui un fenomeno come lui non è certo abituato.

L’allenatore Pochettino ha commentato l’accaduto alla stampa gettando acqua sul fuoco: “Sono ragazzi fantastici. Nel calcio può accadere. L’obiettivo è vincere. L’episodio ha fatto molto rumore fuori ma internamente non è successo niente. I due si sono parlati e ho parlato anche io con loro. In allenamento ridevano”.