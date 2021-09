E’ tempo di confessioni e confronti al Grande Fratello Vip 6. Dopo due settimane di alti e bassi, Soleil e Gianmaria hanno deciso di mettere un punto sulla loro storia, passando il pomeriggio a chiarirsi.

Tra una chiacchiera e l’altra, la modella ha anche parlato del suo percorso televisivo, iniziato a Uomini e Donne quando corteggiava Luca Onestini, raccontando la sua verità sulla loro storia, finita nel 2017 mentre l’ex tronista era un concorrente del GF Vip 2.

“Quando Luca Onestini era dentro la casa, prima di lasciarlo, perché me ne avevano dette di ogni, avevo dubbi su di lui. Le prime settimane, nonostante avessi informazioni su di lui, altro che lui che fa lo scemetto con una ex, io comunque ne ho parlato bene cercando di dargli forza. Poi mi è arrivata la prova che non dovevo fidarmi. Volevano che entrassi in studio ma non ce l’ho fatta. Da persona umana non sono riuscita a entrare e demolirlo, piuttosto gli ho scritto una lettera non sapendo che l’avrebbero letta in puntata. Poi mi sono sentita dire di ogni, anche il fratello diceva che lo avevo tradito, quando non era così”.

Come affermato da Soleil in passato, la lettera in questione gli era stata inviata un paio di settimane prima che fosse letta in puntata. In quel lasso di tempo la modella era stata paparazzata con l’ex tronista Marco Cartasegna, con cui poi ha avuto una relazione durata mesi.