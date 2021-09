Tg Cinema – Edizione del 29 settembre

È online la nuova edizione del Tg Cinema.

‘GHOSTBUSTERS: LEGACY’ APRE ALICE NELLA CITTÀ 2021

‘Ghostbusters: Legacy’ aprirà in anteprima europea la 19esima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 14 fino al 24 ottobre. A quasi quarant’anni dall’uscita nelle sale del primo film, torna una delle saghe cinematografiche più iconiche e amate della storia che vede come protagonisti Mckenna Grace, la star di ‘Stranger Things’ Finn Wolfhard e Paul Rudd. Senza dimenticare il ritorno sul grande schermo dell’indimenticabile cast originale composto da Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver. Nel sequel i nuovi personaggi scoprono la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Il film debutta il 18 novembre al cinema, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e prodotto da Sony Pictures.

‘NO TIME TO DIE’, L’ANTEPRIMA TRA I SASSI DI MATERA

Dopo Istanbul, Roma, Baku, Città del Messico, Londra, anche Matera è entrata a far parte delle splendide location set della saga cinematografica più famosa e longeva del mondo. In occasione dell’uscita del nuovo capitolo dedicato a James Bond, ‘No Time To Die’, il CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri ospita, il 29 ottobre, la proiezione speciale del film, l’ultimo con protagonista Daniel Craig. Ospiti d’onore della serata tra i sassi di Matera, fortemente voluta dalla Lucana Film Commission, sono due interpreti delle precedenti avventure di 007: Giancarlo Giannini, protagonista di ‘Quantum of Solace’ e ‘Casino Royale’ e Maria Grazia Cucinotta protagonista femminile ne ‘Il mondo non basta’. Con loro anche Gina Lollobrigida, amica e attrice al fianco di Sean Connery, il primo interprete di 007, ne ‘La donna di paglia’. ‘No Time To Die’ debutta sul grande schermo il 30 settembre con Universal Pictures.

‘LOVELY BOY’, L’INTERVISTA A FRANCESCO LETTIERI

Dopo il successo del film Netflix ‘Ultras’ e dopo essersi fatto conoscere ed amare dal grande pubblico anche per la realizzazione dei videoclip musicali di Calcutta, Liberato, Emis Killa e Motta, Francesco Lettieri torna alla musica con la nuova pellicola Sky Original, ‘Lovely Boy’, raccontando l’ascesa e il declino di una star della musica trap, interpretata da Andrea Carpenzano. Il film, dal 4 ottobre su Sky Cinema Uno e Now, è stato tra i protagonisti delle Giornate degli Autori nell’ambito della 78esima Mostra del Cinema di Venezia. In occasione dell’anteprima alla kermesse abbiamo incontrato Lettieri, ecco che cosa ci ha raccontato.

‘LA FIERA DELLE ILLUSIONI’ DI GUILLERMO DEL TORO DAL 2022 IN SALA

Una storia di mistero e paura. Una storia in cui niente è come sembra. Diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro, il film targato Searchlight Pictures ‘La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley’ arriverà il 27 gennaio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Nella pellicola un giovane e ambizioso giostraio (interpretato da Bradley Cooper) con un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte frequenta una psichiatra (interpretata da Cate Blanchett) che è ancora più pericolosa di lui. Al luna park lavorano anche Molly (interpretata da Rooney Mara), il capo imbonitore Clem (interpretato da Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Nel cast anche Richard Jenkins, che fa parte del pubblico dell’alta società nel ruolo del ricco industriale Ezra Grindle.