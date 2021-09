Cari esperiti mi ritrovo in una situazione la quale mi mette molto in ansia;

Ieri ho avuto un rapporto con il mio ragazzo avvenuto in modo protetto, ma prima di questo ce stata una masturbazione nei miei confronti, nel momento in cui sono andata a mettergli il preservativo la sua zona intima era bagnata quindi penso sia liquido preseminale secondo voi ci potrebbe essere una possibilità che io sia rimasta incinta?

Aurora, 18 anni

Cara Aurora,

il liquido pre-seminale tendenzialmente ha una finalità prettamente meccanica. Serve a lubrificare l’uretra affinché si crei un ambiente idoneo al passaggio dello sperma e a mantenere l’ambiente basico, affinché gli spermatozoi possano sopravvivere. In letteratura il dibattito è ancora aperto perchè è difficile poter generalizzare i risultati ma secondo alcuni recenti studi non contengono spermatozoi e seppure ve ne fossero piccole quantità queste non sarebbero in grado di fecondare. Dal tuo racconto non sembra ci sia stato alcun contatto interno con la vagina e quindi un rischio significativo. Potreste eventualmente confrontarvi sui diversi metodi contraccettivi in commercio in modo da scegliere quello che maggiormente risponde alle vostre esigenze.

Un caro saluto!