La Figc cambia logo, chi lo firma? Lapo Elkann…

Dalle supercar ai loghi il passo è breve…se si tratta di Lapo Elkann. L’estroso imprenditore della famiglia Agnelli, dopo varie esperienze in diversi settori della produzione – ha fondato qualche anno fa Garage Italia, società che si occupa di restauri e preparazione di vetture – è adesso l’autore, attraverso la sua agenzia creativa Independent Ideas, del nuovo logo istituzionale Figc che verrà presentato domani a Milano.

Alla presentazione interverranno il presidente della Figc Gabriele Gravina e lo stesso presidente della Fondazione Laps e di Independent Ideas.

