Lila, figlia di Kate Moss, ha sfilato con il sensore per il diabete alla Fashion Week

Sguardo deciso e camminata elegante. A soli 19 anni Lila, figlia di Kate Moss e Jefferson Hack, sa già il fatto suo in quanto a sfilate e ha già saputo smarcarsi dall’appellativo di ‘figlia di’. Senza farsi troppe remore, in occasione della Milano Fashion Week ha sfilato indossando il POD (Point Of Delivery), dispositivo per la glicemia che si applica come un cerotto.

Lila infatti, non ha mai nascosto di avere il diabete mellito di tipo 1 e non ha cercato di nascondere il sensore neanche in occasione dell’evento Versace by Fendi. Un gesto quello della modella, fatto per ‘sdrammatizzare’ una condizione che accomuna molte persone (anche giovani) e porre l’accento su un argomento di cui si parla ancora poco.