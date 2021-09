Ciao,

secondo voi è così facile restare incinta se si hanno rapporti non protetti durante il ciclo? Io e il mio ragazzo facciamo sesso da 4 mesi e non usiamo nulla perchè a lui non piace il profilattico ed io ho più sensibilità senza. Abbiamo però deciso di farlo solo durante la mestruazione e a volte lui riesce a venire fuori (non sempre perchè quando sono sopra spesso viene dentro). Quanto c’è rischio? Grazie

Miky, 17 anni

Cara Miky,

il concepimento ha luogo quando vi è un rapporto completo ossia l’eiaculazione interna alla vagina nei giorni fertili di una donna. Nonostante i rapporti avvengano solo durante la mestruazione questo non assicura la copertura dal rischio di gravidanza. Variazioni del ciclo possono riscontrarsi e dunque anche se ridotta c’è la possibilità che si instauri una gravidanza. Inoltre, ci sembra importante ricordarti che solo il preservativo protegge dalle malattie sessualmente trasmissibile perciò, prima di allontanare tale metodo contraccettivo ti invitiamo a riflettere sull’importanza di una protezione a 360° (malattie e gravidanze).

In alternativa puoi valutare insieme al tuo ginecologo la possibilità di utilizzare altri metodi anticoncezionali i quali tuttavia hanno il limite sopra indicato.

Speriamo di aver chiarito i tuoi dubbi.

Un caro saluto!