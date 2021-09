The Book of Boba Fett, ecco quando debutta su Disney+

Avete una data da segnare sul calendario. Disney+ ha annunciato il debutto di The Book of Boba Fett — la nuova serie targata Lucasfilm anticipata in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian — atteso per mercoledì 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming.

THE BOOK OF BOBA FETT, LA STORIA

The Book of Boba Fett, un’avvincente avventura dell’universo di Star Wars ambiente dopo le vicende di The Mandalorian 2, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

THE BOOK OF BOBA FETT, IL CAST

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer. John Bartnicki è il produttore e John Hampian il co-produttore.

THE BOOK OF BOBA FETT, IL TRAILER

TH BOOK OF BOBA FETT, IL POSTER