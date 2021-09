GF Vip 6, lite tra Alex Belli e Samy, in mezzo anche Soleil: “Urlate come scimmie”

Giornata di fuoco al Grande Fratello Vip 6. Non è bastato il rientro di Aldo Montano, isolato al momento in una stanza separata da un vetro dal resto della casa, per riportare il buon umore tra i coinquilini.

Nella serata di ieri, Alex Belli e Samy hanno avuto uno scontro molto acceso e inaspettato, durante il quale è stata coinvolta anche Soleil.

Cosa è successo?

Tutto è iniziato quando Alex Belli ha zittito Andrea per parlare con Aldo Montano.

Samy non ha apprezzato il gesto, e risponde a tono: “Fallo parlare, non è che ci sei solo tu”.

Alex ripete “shh” rivolgendosi questa volta direttamente al modello, che non resta in silenzio e dà inizio alla discussione.

I due provano a chiarirsi, ma la lite ha “contagiato” anche il resto dei coinquilini che discutono animatamente della situazione. In difesa di Samy si schiera Ainett, che con vigore esprime il suo parere sull’accaduto.

Gli animi si scaldano quando Soleil interviene chiedendo di smetterla di urlare: “Urlate come scimmie”.

Il diverbio si sposta tra Soleil, Ainett e Samy.

Raffaella Fico non ha preso bene le parole della modella che si è riferita a loro paragonandoli a scimmie: “E’ razzismo”. Anche Ainett è dello stesso avviso e promette di non fargliela passare liscia.