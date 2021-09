Brexit, per andare a Londra serve il passaporto? Ecco le novità

Dal 1 febbraio 2020 il Regno Unito è ufficialmente fuori dall’Unione Europea. Dopo un periodo di implementazione, dal 1° ottobre 2021 entrano in vigore le nuove norme di viaggio apportate dalla Brexit.

Ecco le novità.

Per andare a Londra serve il passaporto?



Sì. Dal 1° ottobre 2021 per viaggiare nel Regno Unito, quindi Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord non basterà più la carta d’identità valida per l’espatrio, ma sarà necessario munirsi di un passaporto.

Il passaporto sarà necessario per qualsiasi tipo di spostamento, che sia a scopo turistico, di studio o lavorativo.

Esistono delle eccezioni.

Basterà la carta d’identità, ad esempio, in caso di residenza permanente (settled) o provvisoria (pre-settled), per chi ha permesso familiare dell’Eu Settlement Scheme o un permesso giornaliero.

Per entrare nel Regno Unito serve il visto?

Dipende.

– In caso di viaggio turistico è possibile rimanere nel Regno Unito fino a 6 mesi senza visto. Oltre i 6 mesi sarà invece necessario.

– In caso di viaggio studio è possibile rimanere nel Regno Unito fino a 6 mesi senza visto. Oltre i 6 mesi sarà invece necessario richiedere un visto studenti. Sarà necessario fin da subito, invece, per studiare nelle università britanniche.

– Se si ha intenzione di lavorare nel Regno Unito è necessario il visto.

E’ possibile ottenere tutte le informazioni per organizzare un viaggio sul sito ufficiale del governo britannico.