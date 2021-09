Uno studio conferma che andare al cinema fa bene al corpo e alla mente

Cos’hanno in comune le generazioni X, Y e Z? La dipendendenza da schermo, la tendenza (richiesta e imposta dalle società) all’essere multitasking. Viviamo quindi, più o meno tutti, nell’epoca dell’iperconnessione. Eppure essere iperstimolati rallenta le prestazioni del cervello e abbassa il QI. Ecco perché andare al cinema fa bene al corpo e alla mente.

commissionato da(gruppo proprietario del circuito The Space Cinema ) allaconferma cheLa ricerca esplora cosa succede al corpo e alla mente durante la visione di un film in sala.

“Esperienze culturali come andare al cinema offrono al nostro cervello l’opportunità di dedicare la nostra completa attenzione per periodi di tempo prolungati – ha commentato il Dr Joseph Devlin, Professore di Neuroscienze Cognitive all’UCL – Al cinema nello specifico, non c’è altro da fare se non immergersi. La nostra capacità di mantenere la concentrazione e l’attenzione gioca un ruolo fondamentale nella costruzione della nostra resilienza mentale, perché la risoluzione dei problemi richiede in genere uno sforzo concentrato per superare gli ostacoli, e questo ci rende più produttivi. Le attività con un focus sociale condiviso, d’altra parte, aumentano la nostra creatività, le prestazioni di squadra e il legame con gli altri, ed è stato anche dimostrato che riducono i sentimenti di solitudine e depressione”.

Lo studio, condotto dalla Facoltà di Psicologia Sperimentale dell’Università londinese, ha coinvolto un gruppo di volontari durante la proiezione di un film di due ore. Ognuno dei partecipanti ha indossato sensori biometrici, così i ricercatori sono stati in grado di misurare l’aumento della frequenza cardiaca durante la visione: un ritmo equivalente a un’attività cardio leggera. Il monitoraggio ha rilevato anche un progressivo allineamento dei battiti degli spettatori, quasi fino a sovrapporsi per andare all’unisono. I test sulla cute hanno mostrato inoltre che in alcuni momenti più coinvolgenti della trama si è innescato un aumento dei livelli di eccitazione emotiva.

“Uno dei sintomi della nostra cultura, fissata con lo smartphone, è che ci stiamo sempre più ritirando in esperienze solitarie sui nostri dispositivi. Non sorprende quindi che la solitudine sia una sensazione sempre più frequente in tutte le fasce d’età, specialmente in questi ultimi tempi” ha spiegato Tanya Goodin, fondatrice di Time to Log Off e autrice del libro Off.

