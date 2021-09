Evra incontenibile: è lui l’uomo partita di Juve-Chelsea su Prime Video

Patrice Evra non si contiene. Lo sa bene Giulia Mizzoni, la giornalista di Prime Video che – nel dopo Juve-Chelsea – si è ritrovata a dover placare l’energia esplosiva dell’ex calciatore.

Uomo partita (fuori dal campo, sia chiaro!) di una serata sfavillante per gli 11 di Allegri, conclusa con la vittoria per 1-0 su gol di Federico Chiesa contro gli attuali Campioni d’Europa.

E il risultato non ha lasciato indifferente Zio Pat, così lo chiamano i tifosi, che nel team torinese ha militato dal 2014 al 2017. “Sono un gobbo vero”, dice lui stesso davanti le telecamere di Prime Video e ben presto la disamina di Juve-Chelsea si trasforma in uno show.

Evra salta ai cori dei tifosi che lo incitano, trascinando anche Claudio Marchisio ma è quando arriva mister Allegri in zona mista per le interviste che il 40enne si scatena.

Un Allegri divertito

Prima interrompe il suo intervento per correre a salutare il suo ex allenatore, poi gli ruba la scena facendo la domanda dalla postazione dell’allenatore che di buon grado accetta l’ironia di Evra. Richiamato dalla Mizzoni, la risposta non può che essere una: “Tanto non mi arresta nessuno”.

I tifosi: Zio Pat come commentatore fisso

Allegri, anzi, ringrazia: “La tua visita prima della partita ha portato fortuna”. I tifosi apprezzano e fanno diventare #ZioPat trending topic su Twitter: ci sarebbe da dire “I love this game”, per citare l’ex calciatore. Rimane un appello dal web: “Fate commentare tutte le partite di Prime Video a Patrice Evra”.

Il video