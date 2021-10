Denis Dosio su OnlyFans: “Alla monotonia preferisco la follia”

Classe 2001, tiktoker, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip (subito squalificato dopo una frase blasfema). Stiamo parlando di Denis Dosio. La giovane star del web è tornata a far parlare di sé. Come? Annunciando sui social di essersi iscritto a OnlyFans: “A questa ordinarietà ho sempre preferito la follia“. Parole accompagnate da uno scatto che mostra il lato b di Denis.

Molti personaggi dello spettacolo – come Bella Thorne, Aaron Carter (fratello minore di Nick dei Backstreet Boys), Antonella Mosetti, Valentina Nappi, Malena – stanno sbarcando sulla tanto chiacchierata piattaforma per avere un rapporto un po’ più intimo, per così dire, con i propri fan con la pubblicazione di contenuti espliciti, o meglio, sensuali.

Tra i fan c’è chi è corso a iscriversi al suo canale e chi gli ha tolto il follow perché delus* da questa scelta. “Sta succedendo il delirio qui su Instagram: in Italia siamo vent’anni indietro rispetto all’America”, ha scritto Dosio dopo essere stato inondato da molte critiche. “Avevo paura di cosa pensasse la gente di me. Su quella piattaforma – ha proseguito – è consentito l’ingresso soltanto ai veri fan, è questo è il vero motivo. Poi me ne sono fregato. Sono cresciuto facendomi le ossa e fregandomene di tutto quello che pensa la gente. Quindi l’ho aperto: io voglio incontrare i miei fan e avere un contatto diretto con loro”.