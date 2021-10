VIDEO | Le mani di Buffon imbattibili…anche alla morra cinese: compagni umiliati

Con le mani è sempre stato un fenomeno ma nessuno poteva mai immaginare che le dita di Gianluigi Buffon fossero imbattibili non solo tra i pali…ma anche alla morra cinese. Ricordate ‘sasso, carta, forbici’? Impossibile non averci giocato almeno una volta nella vita. Il portiere 43enne, campione del Mondo e leggenda in attività del nostro calcio, è tornato quest’estate nella squadra che l’ha lanciato, il Parma, dopo una vita alla Juventus e una breve parentesi al PSG. I ducali militano nella serie B ma il numero 1 della Nazionale campione del 2006 non sembra soffrirne: il feeling con i compagni è perfetto.

