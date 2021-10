VIDEO| Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli nei panni (succinti) di Achille Lauro

Mantello di velluto nero e tutina sparkling aderentissima. Nel 2020 Achille Lauro tornava al Festival di Sanremo e stupiva tutti con la sua performance di “Me ne frego”. Impossibile da dimenticare. Difficile da replicare. Eppure, ieri sera, Pierpaolo Pretelli si è imbarcato nell’impresa a Tale e Quale Show.

Non ha sfigurato il 31enne che, per l’occasione, ha nesso da parte il suo look grazie a una chioma biondo platino e al trucco ispirato all’artista romano. Fisicità diversa a parte, l’ex gieffino non ha sfigurato. Twitter è esploso subito in commenti entusiatici e non poteva mancare quello della fidanzata Giulia Salemi: “Ma di cosa parliamo? Sei il migliore!!!”. La prossima settimana Pierpaolo vestirà i panni di Clementino.

Ecco la performance completa di “Me ne frego”.