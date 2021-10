Amici 21, Zerbi contro Luca D’Alessio: “Vai fuori da qui”. A rischio la sua maglia

Parole dure e precise, quelle di un professore che non ammette momenti da “prima donna” dal suo allievo. Non è stato dolce il rimprovero che, ad Amici21, Rudy Zerbi ha servito – senza mezzi termini – a Luca D’Alessio, colpevole di aver commentato con troppa verve le scelte musicali del producer D.Whale. LDA, questo il nome d’arte del figlio di Gigi, ora rischia il suo posto nella scuola. La sua maglia è, infatti, stata sospesa da Zerbi ma andiamo con ordine.

In studio di registrazione la frase incriminata. Luca, dopo aver ascoltato la nuova versione del brano “Ciò che fa bene lo lasciamo andare”, dice: “Mamma mia che schifo”. Esclamazione che non passa inosservata e l’intervento di Zerbi diventa necessario.

Le parole di Rudi

“Di esperienza non ne hai molta– tuona Zerbi al momento del confronto- Eri nervoso? Qui dentro te lo fai passare. Ti devi dispiacere per come ti sei comportato. Non capisco se sei sincero. Altro punto. Ti ho assegnato un pezzo di Mengoni. Ti piace? La base che abbiamo scelto non ti piace e la volevi fare al pianoforte. Quello che ti voglio dire è che tu sei qui per fare un percorso dentro alla scuola. Se tu ritieni di sapere già tutte queste cose, liberissimo di fare il tuo percorso. Prendi la valigina e vai fuori di qua. Qui dentro devi fare una strada diversa. Cosa vuoi fare? Quella maglia è sospesa– continua il coach- la lasci qua. Se nella prossima puntata canterai sulla base che ti ho dato io di Mengoni e se dovrai cantare l’inedito lo farai come lo fa il produttore allora ti ridarò la maglia. Se continui in questo modo, la maglia resta qua, tu torni a casa dove sei libero di fare tutto quello che vuoi con il sorriso e con tanti auguri di una buona carriera fuori da qui”.

La risposta di LDA non si fa attendere: “Era solo perché non sentivo più mia la canzone…”.

Lo sfogo in casetta

In casetta lo sfogo di D’Alessio, che davanti ai compagni si definisce “un cog∗∗∗∗e” e aggiunge “Ho fatto schifo! Gli ho contestato un produttore multiplatino. Io non mi sono mai comportato così, in modo maleducato. Mi hanno tolto la felpa per una cosa che potevo dire in una maniera veramente molto carina e gentile, al posto di dire che grande ca∗∗∗a!”.

Nella puntata in onda domani su Canale 5 Luca scoprirà quale sarà la sua sorte.