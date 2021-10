World Animal Day, oggi è la Giornata mondiale degli animali

Riunire le persone di tutto il mondo per elevare lo status degli animali e migliorare gli standard del loro benessere. E’ questo il nobile scopo del World Animal Day, la Giornata mondiale degli animali.

Ogni 4 ottobre tutto il mondo si unisce per celebrare la loro importanza, con eventi e iniziative virtuali e non.



Perché si celebra il 4 ottobre?

Nel corso dell’anno esistano varie date dedicate agli animali: il 17 gennaio, ad esempio, nella ricorrenza della morte di Sant’Antonio Abate, è usanza in Italia benedire gli animali. O ancora, a livello mondiale, il 3 marzo è il giorno dedicato alla fauna selvatica.

Ma il 4 ottobre è l’unica giornata a livello mondiale che unisce tutto il pianeta e ogni movimento animalista per rendere il mondo un mondo migliore per tutti gli animali.

Una data non scelta a caso. Il 4 ottobre si festeggia San Francesco d’Assisi che, secondo la leggenda, aveva il dono di parlare con gli animali.