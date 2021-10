Amici 21, fuori l’inedito di Alex ‘Sogni al cielo’

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali ‘Sogni al cielo’, l’inedito di Alex presentato ad Amici 21.

Scritta dallo stesso Alex e prodotta da Katoo, la canzone ha permesso al 21enne di entrare nella scuola, diventando uno degli allievi di Lorella Cuccarini.

Sogni al cielo – TESTO

Qualche volta innamorati con gli occhi di quegli angeli

anche se non conosco il loro volto

ma la gente sì, certe gente

dice di sì

Ho una palma davanti a me

ma non sono al mare

sai perché

qualche volta mi piace portarmi

dei pezzi via con me

via con me

Passano treni qui di fronte a me

ma non sono

quelli che mi portano dove sei

dove sono io

dove voglio io

Volano giorni qui davanti a me

ma non sono stanco di urlare

sogni al cielo

aspettando che

ricadano

E ogni tanto penso di

potere in qualche modo illudermi

non esiste una distanza percorribile

che cambi il tuo essere

quindi sei, quel che sei

Passano treni qui di fronte a me

ma non sono

quelli che mi portano dove sei

dove sono io

dove voglio io

Volano giorni qui davanti a me

ma non sono stanco di urlare

sogni al cielo

aspettando che

ricadano

Volano giorni qui davanti a me

urlando sogni al cielo

aspettando che ricadano