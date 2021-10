Tg Diregiovani – Edizione del 4 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– EMILY RATAJKOWSKI: “ROBIN THICKE MI HA MOLESTATA SUL SET DI ‘BLURRED LINES'”

Emily Ratajkowski rompe il silenzio. La modella e attrice, nel suo libro My Body, ha raccontato di essere stata molestata dal cantante Robin Thicke, arrivato ubriaco sul set del video di Blurred Lines. Il brano è stato non solo uno dei più ascoltati del 2013 ma anche il più criticato perché colpevole, secondo molti, di incitare la cultura dello stupro. La clip inoltre, è stata definita ‘sessista’ e ‘capace solo di rappresentare la donna come oggetto’. A seguito dell’accaduto, Thicke si sarebbe scusato affermando che da sobrio non avrebbe compiuto quel gesto. Non è la prima volta che Emily racconta di essere stata vittima di violenze. Nel 2012 infatti, è stata molestata dal fotografo Johnatan Leder. Un episodio che la modella ha raccontato solo lo scorso anno. Le accuse sono state negate da Leder, che ha dichiarato di essere dispiaciuto per lei perché è “arrivata a un punto della carriera in cui deve ricorrere a tattiche come questa per ottenere visibilità”;

– ‘ZLATAN’, RILASCIATO IL TRAILER DEL FILM SU IBRAHIMOVIC

È online il trailer di ‘Zlatan’, film in arrivo al cinema dall’11 novembre distribuito da Lucky Red. La pellicola è tratta dal libro ‘Io, Ibra’ scritto dall’attaccante del Milan insieme a David Lagercrantz e racconta del percorso di crescita e trasformazione di Ibrahimovic, partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo diventando il primo calciatore al mondo ad aver giocato con sette squadre in Champions League;

– ADELE, ARRIVANO INDIZI SULL’USCITA DEL NUOVO ALBUM

A sei anni dall’ultimo album ’25’, Adele sarebbe pronta a tornare con il nuovo lavoro ’30’, titolo già annunciato qualche anno fa dalla stessa cantautrice. In questi giorni, in tutto il mondo, sono comparsi maxi cartelloni che riportano questo numero sulle facciate dei luoghi molto famosi, indizio che fa pensare ad una pubblicazione imminente del disco. Altro sospetto che allerta i fan di Adele è lo spostamento dell’uscita dell’album ‘Red’ di Taylor Swift dal 19 al 12 novembre. Mossa che, secondo i seguaci di Adele, potrebbe voler corrispondere a una premura della collega di non sovrapporre le due uscite;



– SHAKIRA DERUBATA DAI CINGHIALI: “MI HANNO PRESO LA BORSA”

Disavventura ‘bestiale’ per Shakira. La cantante è stata attaccata e derubata da due cinghiali a Barcellona. Mentre passeggiava con suo figlio Milan in un parco, gli animali le hanno preso di prepotenza la borsa per cercare di aprirla. Shakira non è l’unica ‘vittima’ di cinghiali selvatici a Barcellona. Come riporta la BBC, nel 2016, la polizia spagnola ha ricevuto oltre 1000 telefonate su cinghiali che attaccavano cani, saccheggiavano mangiatoie per gatti, bloccavano il traffico e si lanciavano contro le auto in città. E questo non solo in Spagna. Il numero di cinghiali è aumentato nelle metropoli di tutta Europa;



– ‘BLU CELESTE’ DI BLANCO È PER LA TERZA SETTIMANA CONSECUTIVA IL DISCO PIÙ VENDUTO

‘Blu celeste’, primo album ufficiale di Blanco domina la classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti in Italia per la terza settimana consecutiva. Un successo grandissimo quello dell’artista, che in pochissimo tempo ha collezionato oltre 200 milioni di stream sulle piattaforme digitali e 120 milioni di views su YouTube. ‘Blu celeste’, non a caso, ha ottenuto anche la certificazione disco di platino a sole due settimane dalla sua uscita. Parlando sempre di numeri, in meno di un anno, Blanco può dire di avere in bacheca 15 dischi di platino totali e un disco d’oro. Il musicista è, inoltre, il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 17 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.