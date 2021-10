Miriam Leone: “Al liceo mi chiamavano Elio e le Storie Tese”. Il cantante risponde così

E’ stata eletta Miss Italia nel 2008 e oggi è una delle attrici più apprezzate e affascinanti d’Italia. Ciononostante, anche Miriam Leone ha subito bullismo per il suo aspetto fisico.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attrice ha ricordato un aneddoto sul suo passato, quando da adolescente è stata derisa per le sue sopracciglia.

“Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia”.

L’intervista ha fatto il giro del web, arrivando anche al diretto interessato.

Dal suo profilo Instagram, Elio ha risposto a Miriam nello stile ironico che lo contraddistingue: “E cosa dovremmo dire noi, che venivamo chiamati “i Miriam”?”.

Manco a dirlo, il post è diventato virale.