Can Yaman atterra a Palermo: primi saluti con i fan poi la cena con Francesca Chillemi

Non c’è che dire. Quella dei fan e delle fan palermitane di Can Yaman, è stata un’accoglienza molto calorosa. L’attore, atterrato ieri all’Aeroporto Falcone Borsellino è stato assalito dai presenti, pronti a scattare un selfie con lui.

View this post on Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Dopo le foto di rito, Yaman è stato accompagnato a Villa Igiea per poi godersi una cena firmata dallo chef Fulvio Pierangelini al Rocco Forte Hotel, in compagnia della collega Francesca Chillemi.

View this post on Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

L’attore è volato in Sicilia per continuare le riprese di ‘Viola come il mare’, fiction targata Lux Vide in cui interpreta Francesco Demir. La serie arriverà in autunno sul piccolo schermo. Yaman sarà a Palermo per un mese intero e a detta dell’attore, questa sua permanenza “sarà divertente”.

Ma se il soggiorno è nuovo, le vecchie abitudini rimangono: anche a Palermo infatti, l’attore non dimentica di allenarsi e pubblicare storie che fanno felici le fan più agguerrite.