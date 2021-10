Serata movimentata al Grande Fratello Vip 6. Anche Alfonso Signorini ha avuto difficoltà nel gestire Francesca Cipriani, che ha dato letteralmente di matto davanti ad Alessandro, il suo fidanzato.

Una sorpresa così attesa dalla showgirl, da provocarle reazioni incontenibile, al punto che per evitare di squalificarla il conduttore ha dovuto chiamare due bodyguard per farle rispettare la distanza dal suo uomo.

Durante questo siparietto trash, però, agli spettatori non è sfuggita una frase pronunciata da Alessandro, che ha scatenato diverse polemiche sul web.

“Il cane l’ho dovuto portare via perché cagava da per tutto, l’ho dovuto riportare via. Purtroppo cagava da per tutto, la mamma faceva fatica a pulire casa, lo abbiamo portato dai suoi padroni naturali”.

#GFvip il piano del cane per liberarsi di sti due ha funzionato alla grande😂 seguitemi su ig per altri deliri pic.twitter.com/UPfVkLFpKb — perle_trash (@perle_trash) October 5, 2021

Twitter è stato subito inondato da una valanga di commenti contro il gesto di trattare il cane come un oggetto.

Dopo lo stacco pubblicitario, Signorini è intervenuto per assicurare che una volta uscita dalla casa, Francesca troverà il suo cane a casa.