GF Vip 6, il confronto tra Manuel e Lulù: “Questa cosa va risolta”

Notte i chiarimenti al Grande Fratello Vip 6. Ancora una volta, Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù ” Selassié hanno avuto un confronto sul loro rapporto e sul modo in cui vogliono vivere l’esperienza nella casa. Se da una parte il nuotatore è stato chiaro in più di un’occasione, ribadendo il suo bisogno di spazi e individualità, Lulù non riesce a rassegnarsi all’idea di “dividere” il suo Manuel con Aldo.

Dopo l’ennesimo tentativo della Princess di rimanere nel suo letto, i due hanno avuto un altro, lungo, chiarimento nella notte, nel corso del quale Lulù ha espresso il suo desiderio di dormire più volte con lui.

E Manuel?

Sembra non aver gradito l’imposizione.

“Io vorrei magari dormire più volte conte”, afferma Lulù. “Questa cosa va risolta”, risponde Manuel, visibilmente contrariato. “Sai bene che è un piacere, e tale deve rimanere. Quando sento battute tipo ‘stasera ti lascio Aldo’ ci passo sopra. Però dietro è queste cose… nel senso, facciamo le persone mature. Se io ti dico che ho piacere a dormire con Aldo, ci dormo quando voglio”.

La discussione va avanti, e interviene anche Clarissa che cerca di far capire a Manuel il punto di vista della sorella.

Alla fine del discorso, quando tutto sembra chiarito... “Vieni nel mio letto”, sussurra Lulù nell’orecchio del nuotatore. Che spazientito risponde “No, dai per favore”. E alla fine Manuel riesce a dormire con Aldo.