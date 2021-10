House of The Dragon, rilasciato il primo teaser trailer

Hbo ha rilasciato il teaser trailer di ‘House of The Dragon’, spin off de ‘Il trono di spade’. Solo un minuto scarso, per la clip che aspettavano in molti ma nonostante la brevità del filmato, è possibile intercettare quali sono le ambientazioni che faranno da sfondo alla serie.

‘House of The Dragon’ sarà divisa in 10 episodi

In attesa di conoscere la data ufficiale di uscita, nel 2022, si sa già che ‘House of The Dragon’, ispirata alla saga letteraria di George R.R Martin ‘Fire&Blood’, sarà composta (per la prima stagione), da 10 episodi da 50 minuti ognuno. La storia sarà ambientata 200 anni prima di ‘Game of Thrones’ e sarà incentrata sulla dinastia dei Targaryen, che grazie anche all’aiuto dei draghi ha dominato per anni sui Sette regni. Nel cast ci saranno Paddy Considine nei panni di Re Viserys I Targaryen, Emma D’Arcy che interpreterà la principessa Rhaenyra Targaryen e Matt Smith nelle vesti del principe Daemon Targaryen.