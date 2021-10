Lezioni con giornalisti e personaggi dello spettacolo: eCampus lancia il format online per gli studenti

Si chiama eVodcast ed è il primo Vodcast che coinvolge attivamente gli studenti dell’Università eCampus per raccontarsi insieme ai professionisti di ogni genere: professori, scrittori, autori televisivi, giornalisti, personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Un format video che racconta il mondo universitario in modo originale ed innovativo; propone dialoghi e incontri con professionisti affermati in diversi settori per suggerire nuove strade da intraprendere ed indirizzare il percorso di studi verso la realizzazione dei propri sogni.

L’Università eCampus mira a catturare l’attenzione di chi abita la rete attraverso il podcasting anche visual, ovvero il vodcast, per raccontare la vita e i sogni degli studenti e trasferire il mondo esterno all’interno dell’Ateneo.

La conduzione

eVodcast, condotto da Andrea Delogu e Silvia Boschero vedrà l’alternarsi delle due conduttrici che racconteranno le storie degli studenti, giocheranno con loro attraverso dei quiz e accoglieranno alcuni ospiti affinché le testimonianze di questi possano accrescere il bagaglio culturale degli studenti fornendo loro dei mezzi ad integrazione del percorso e delle scelte formative intrapresi.

A partire da oggi, l’appuntamento con eVodcast sarà due volte a settimana, su tutte le principali piattaforme di condivisione audio e video Spotify, Apple Music, YouTube, Facebook e la web radio di eCampus.

Ed inoltre, grazie alla partnership con affermati e talentuosi professionisti del settore digital, gli studenti che parteciperanno avranno accesso ad una formazione in modalità e-learning – dalla progettazione della scaletta alla conduzione – per diventare loro stessi digital creator ed iniziare a produrre i primi materiali per il proprio podcast.