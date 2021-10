Britney Spears ringrazia i fan: “È grazie alla vostra resilienza se oggi sono libera”

È felice e spensierata. Una settimana dopo la rimozione dal ruolo di tutore del padre Jamie, Britney Spears ritrova il sorriso che a lungo le era stato negato. Dal 2007/2008 nelle ‘grinfie’ di una conservatorship che le ha proibito ogni cosa: dalla gestione dei suoi soldi a quella della sua carriera, dall’utilizzo dei social network o della sua auto alla libertà di avere una relazione senza particolari imposizioni su matrimonio o figli. Fino alle decisioni sulla sua salute. Un vero e proprio incubo che ora si dissolve grazie a una sentenza della Corte Suprema di Los Angeles.

Un risultato che la fa gioire e che arriva dopo una lunga battaglia che -parallelamente a quella nelle aule dei Tribunali – si è combattuta sui social e nelle piazze con il movimento #FreeBritney. Uniti e compatti, i fan di tutto il mondo hanno gridato a gran voce che qualcosa non funzionava e che il controllo sulla principessa del pop era durato fin troppo.

Un sostegno quello dei fan che oggi Britney ringrazia in modo diretto su Instagram. “Non ho parole- scrive- è grazie alla vostra costante resilienza nel liberarmi dalla conservatorship che la mia vita ora si muove in quella direzione!!! Ho pianto per due ore la scorsa notte- continua- perché i miei fan sono i migliori e lo so…sento il vostro cuore come voi sentite il mio. So che questo è reale”.