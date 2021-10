Måneskin senza freni: nudi su IG e a ruota libera nel nuovo singolo su francesi e droga

Giovani e ribelli, amati ormai da tutto il mondo e soprattutto senza freni. I Måneskin si preparano a lanciare il loro nuovo singolo “Mammamia”, brano attesissimo che – ascoltando un’anteprima caricata dai ragazzi sui social – non le manderà di certo a dire agli haters della band. Ascoltando attentamente il testo del pezzo, rigorosamente in inglese, è possibile scovare un messaggio (non troppo nascosto) al popolo francese che per settimane ha assillato gli idoli di X Factor sul tema droga.

Se tornate indietro con la memoria, ricorderete che – dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest – i transalpini hanno accusato il gruppo nostrano di aver assunto sostante illecite durante la competizione. L’unica prova visiva un’inquadratura poco chiara di Damiano chinato su un tavolino.

Nel testo di “Mammamia” così arriva la risposta definitiva: “Vuoi arrestarmi? Ma ci stiamo solo divertendo . Giuro che non sono ubriaco e non mi drogo, mi chiedono perché sono così sexy? Perché sono italiano”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Måneskin ♡ (@__.maneskiin.__)

Disponibile dall’8 ottobre, “Mammamia” catapulta i Måneskin in un’universo ancora più rock e da vere star del genere per i ragazzi osare è la parola d’ordine. Anche sui social. Di oggi gli scatti che li ritraggono completamente nudi su Instagram. Unica scritta, a richiamare le parole di “Mammamia”, che accompagna gli scatti è “Why so hot?”.