Apple Music punta su Alfa, è lui l’artista Up Next da tenere sott’occhio

Alfa è il nuovo “Up next” di Apple Music Italia, l’iniziativa della piattaforma che punta a valorizzare i giovani emergenti. Cantautore genovese classe 2000, al secolo Andrea De Filippi, ha già ottenuto un grande seguito sui suoi canali social. Il suo brano “Cin Cin”, triplo platino, ha raggiunto la top 10 di tutte le classifiche italiane e di molte internazionali. Il video del brano conta ad oggi oltre 22 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed è uno dei primi Vertical Video in Italia.

A luglio 2020 è uscito “SuL Più BeLLo”, title track contenuta nella colonna sonora dell’omonimo film teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi. Sia “SuL Più BeLLo” che “Cin Cin” sono state inserite tra i 100 TOP brani del 2020: Italia di Apple Music.

Il 2021 pieno di musica di Alfa

A maggio di quest’anno ha pubblicato “Nord” (Artist First), il suo primo album, in cui sono presenti varie collaborazioni. Il 24 settembre è uscito “Ci Sarò”, primo tassello del nuovo progetto del cantautore, già nella classifica TOP 50: Italia di Apple Music.

Il video di “Ci sarò”

Su YouTube il video ufficiale. Prodotto e diretto da MAXII STUDIO, la clip è una ripresa dalle atmosfere vintage in cui si racconta la storia d’amore di una giovane coppia di ragazzi immersi nella cornice di Villa Durazzo Pallavicini di Genova, città natale dell’artista.

In una serena giornata di sole, l’allegria e la spensieratezza del loro sentimento diventa protagonista della narrazione e Alfa, intonando le note del brano accompagnato dalla fedele chitarra acustica, partecipa ad un gioco di rincorse e di sguardi in cui la promessa di “Ci sarò” riecheggia in sottofondo.