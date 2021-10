Spoiler! Il conduttore dell’Eurovision 2022 è un celebre cantante

A intervalli regolari l’Eurovision Song Contest torna a far parlare di sé. In attesa di vedere lo show in suolo italiano nel 2022 piovono i rumors sulla kermesse che la Rai sta organizzando nel più completo riserbo. Questa mattina, però, ci ha pensato Gabriele Corsi – del Trio Medusa – a scatenare il tam tam sui social, svelando il nome di uno dei candidati alla conduzione della kermesse. Si tratterebbe di un cantante, la star di X Factor Mika.

“Salutiamo Mika che sta a X Factor e che sta per condurre l’Eurovision. Ops, mi è sfuggito. L’abbiamo detto!”, ha detto Corsi a Radio Deejay durante il programma Chiamate Roma Triuno Triuno. D’altronde, il palco dell’Eurovision richiede una presenza con un forte carisma e un inglese più che perfetto. Per questo si erano paventati più volte i nomi di Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni, perfetti per il ruolo da vestire in mondovisione.

Quello di Mika è stato, invece, più volte fatto come possibile rappresentante dell’Inghilterra, una missione che il giudice di X Factor ha sempre rifiutato. Lo staff dell’artista, inoltre, già qualche mese fa (all’inizio del gossip sul tema lanciato da Corsi) aveva parlato di “Voci prive di fondamento” riguardo una possibile conduzione dell’edizione 2022. A questo punto, non rimane che aspettare e oggi più che mai vale il detto “Chi vivrà vedrà”.