Vidal totalmente ubriaco: il calciatore dell’Inter ‘beccato’ fuori da un locale

Vidal perde il senno ma non il vizio…per l’alcol. Nelle ultime ore circola sul web un video che risale al 18 agosto scorso, vigilia della prima di campionato, che immortala il centrocampista dell’Inter in stato confusionale all’esterno di un locale di Como, nel milanese. Da precisare che il giorno dopo ha giocato e anche segnato nella partita contro il Genoa. Le immagini riprendono il cileno barcollante salire prima in sella a una moto tra l’ilarità dei presenti, poi ‘tuffarsi’ sulla Ferrari in Nella clip si sentono voci commentare con “barcolla di brutto, non sta in piedi, ma come è messo”.

Arturo non è nuovo a episodi simili: la sua passione per le notti brave con il gomito alto sono già note. Già ai tempi della Juventus, nel 2014, si rese protagonista di una rissa in una discoteca. L’anno successivo, ubriaco alla guida, finì in carcere dopo essersi schiantato con una Ferrari a Santiago del Cile. Pochi mesi dopo venne cacciato dal ritiro della Nazionale per essere tornato in stato di ebbrezza da una serata di baldoria. L’apoteosi durante la permanenza al Barcellona: prima un post contro il suo allenatore, poi la finta di essersi addormentato in panchina.