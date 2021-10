buona sera esperti,

ho 17 anni e sono totalmente nel panico. Io e il mio ragazzo ieri sera abbiamo avuto un rapporto con preservativo, ma abbiamo notato che si era rotto alla fine del rapporto. Non ci era mai successo e ora non so che fare, non dovrei essere nei miei giorni fertili ma ugualmente paura di aver combinato un guaio. Vorrei chiedervi se sono ancora in tempo per pensare alla pilllola del giorno dopo o ormai è troppo tardi e se vado in farmacia me la danno anche se sono minorenne? avevo anche pensato di mandare una mia amica maggiorenne. grazie per una vostra risposta

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

niente panico riflettiamo insieme su come agire. In una consulenza on line e con poche informazioni è veramente difficile darti suggerimenti precisi. Però possiamo suggerirti di chiedere un consiglio al tuo ginecologo di fiducia se ne hai uno o di recarti nel Consultorio della tua zona. Non vi è la necessità di una impegnativa, puoi recarti in autonomia ed è un servizio gratuito all’interno del quale potrai essere accolta da un ginecologo, con il quale, ricostruendo l’accaduto potrai avere le giuste indicazioni. Per completezza di informazioni tieni presente che attualmente la contraccezione ormonale di emergenza può essere assunta senza ricetta medica a tutte le età, anche dalle minorenni (determina 998 dell’AIFA, Agenzia Italiana del farmaco, dell’8 ottobre 2020). Ricorda inoltre di avvisare il medico se stai assumendo altri farmaci o terapie. In questo modo fornirai al medico qualsiasi informazione utile per poterti indicare la soluzione migliore, quindi non mandare la tua amica che potrebbe non avere tutte le informazioni. Siamo certi che con l’aiuto di un esperto avrai modo di tranquillizzarti.

Un caro saluto!