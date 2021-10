Resident Evil, si torna a Raccoon City nel primo teaser trailer del reboot

Arriverà nelle sale americane il 24 novembre Resident Evil: Welcome to Raccoon City, reboot cinematografico della popolare saga survival horror dei videogame.

Nell’attesa, Sony Pictures ha rilasciato un brevissimo teaser, che anticipa il vero e proprio trailer in arrivo nella giornata di oggi.

🚨 24 hours until we get to Raccoon City… 🧟‍♂️🧟‍♀️@ResidentEvil: #WelcomeToRaccoonCity exclusively in movie theaters November 24. pic.twitter.com/SpL8ZQUTVL — Sony Pictures (@SonyPictures) October 6, 2021

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Resident Evil: Welcome to Raccoon City promette di essere più fedele alla controparte videoludica rispetto ai film con Milla Jovovich.

La storia riprende quanto narrato nei primi due capitoli della saga originale di Capcom: i fatti di Villa Spencer, con la squadra speciale S.T.A.R.S., e la diffusione del virus T con il conseguente contagio di Raccoon City.

La distribuzione nei cinema americani è prevista per il 24 novembre.

Il cast