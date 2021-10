Ho da poco lasciato il mio fidanzato ma ora sono molto confusa…

Buongiorno esperti, vi scrivo perché ho da poco lasciato il mio fidanzato perché mi sono accorta che forse lui non era più innamorato di me. Il punto è che da quel giorno sono caduta in una specie di depressione e non voglio più uscire di casa. Pensandoci non capisco perché sono arrivata a fare questo, anche perché credo che lui non abbia preso per niente bene il nostro distacco. Quindi credo che ora stiamo male entrambi, ma di fatto la cosa più strana è che mi sono accorta di averlo lasciato pur provando ancora dei sentimenti per lui.

Secondo voi come è possibile questa cosa? Cosa posso fare per rimediare? Mi sento molto confusa.

Sara, 15 anni

Cara Sara,

immaginiamo quanto possa essere difficile non riuscire a capire cosa fare e cosa provare. Ti senti anche molto condizionata dalla reazione del tuo ex ragazzo probabilmente andando ad evidenziare delle colpe o delle fragilità che già provavi. Chiudere una relazione non è mai una cosa semplice, è sempre un pò una sconfitta, una perdita, una delusione, una paura costante di non aver fatto la cosa giusta. Magari ci voleva più tempo, ci si poteva impegnare di più, si potevano smussare degli aspetti… A volte è solo la distanza che ci aiuta a capire davvero cosa proviamo.

Non sappiamo se ci sia una risposta giusta, conosciamo poco di te e della vostra storia, ma possiamo suggerirti di continuare a prenderti del tempo per capire quali sono i tuoi bisogni, i tuoi sentimenti, e i motivi che ti hanno spinto a dubitare di questo amore. Hai avuto paura, hai notato dei cambiamenti importanti? Hai avuto modo di confrontarti con lui?…

Spesso le storie attraverso tempeste importanti, dove i cambiamenti spaventano ma permettono di capire se quel legame può essere reinventarsi o magari trovare nuove forme di espressione.

Siete in una fase di crescita e anche l’amore ha bisogno di spazi di stimoli di confronti importanti per poter fare un passaggio successivo.

Non sentirti in colpa, nè cattiva provo solo a capire cosa davvero può rendere felice te. Sarebbe importante in questo periodo per te concentrarti su te stessa e ritrovare il piacere delle piccole cose anche nei desideri e nelle attività che appartengono solo a te. Vedrai che piano piano la confusione che stai attraversando ti porterà a trovare dentro di te la forza e le risorse per affrontare al meglio questo momento.

Torna a scriverci quando vuoi.

Un caro saluto!