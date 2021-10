Indiana Jones 5, Harrison Ford atterra in Sicilia per le riprese

“Ebbene sì, è proprio Indiana Jones! Un grandissimo onore per #CTAairport poter dare il benvenuto in Sicilia ad Harrison Ford, in Sicilia per girare alcune scene del quinto episodio di Indiana Jones“. Con queste parole l’Aeroporto di Catania ha annunciato, qualche giorno fa su Twitter, l’arrivo in Sicilia di Harrison Ford. Oltre Catania, le riprese di Indiana Jones 5 (dal 29 luglio 2022 in sala) si stanno svolgendo tra Siracusa, Trapani, San Vito Lo Capo, Palermo e Cefalù. La casa di produzione e distribuzione Eagle Pictures ha girato le prime scene il 5 ottobre al parco archeologico della Neapolis, in particolare all’Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari. Il 6, invece, al Castello Maniace, nel centro storico di Ortigia.

Il 79enne Harrison Ford tornerà nei panni del celebre avventuriero archeologo, personaggio creato da George Lucas. Era il 1981 quando l’attore ha debuttato nell’iconico ruolo ne I predatori dell’arca perduti di Steven Spielberg. Al suo fianco ci saranno Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Phoebe Waller Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann. Alla regia James Mangold (già regista di Logan e di Le Mans ’66 – La grande sfida), che ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan. Spielberg, invece, sarà coinvolto nella realizzazione con Kathleen Kennedy, Frank Marshall e il produttore Simon Emanuel. John Williams, invece, si occuperà della colonna sonora.