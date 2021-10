Da Myss Keta a Carl Brave: gli ospiti del primo album di Beba ‘Crisalide’

Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (CD) a partire da venerdì 22 ottobre, ‘Crisalide’, il disco d’esordio di Beba. In attesa di ascoltarlo, l’artista torinese ha svelato la tracklist e gli ospiti presenti nell’album. Tra questi: Willie Peyote e Angelino Panebianco, Myss Keta e Carl Brave e la nuova promessa del cantautorato Vipra.

La tracklist di ‘Crisalide’

01. Crisalide feat. Carl Brave

02. FYA

03. Contro Tutti

04. Demodè

05. Narciso

06. Chiara

07. Meno Male feat. Willie Peyote

08. Fili del Tram

09. Ragazza Ladra feat. Vipra

10. Comunque Ciao

11. Bambola

12. Stupida

13. Lesbo Chic feat. M¥SS KETA

14. Monica Bellucci feat. Angelino Panebianco

Beba ha anche annunciato le cinque tappe dell’instore tour, dove sarà possibile acquistare ‘Crisalide’. Ecco il calendario aggiornato:

22/10 h 17.00 – Milano – Mondadori Megastore – Piazza del Duomo

25/10 h 17.00 – Torino – Mondadori Megastore – Via Monte di Pietà 2

26/10 h 17.00 – Roma – Mondadori Bookstore – Via Appia 51

27/10 h 16.30 – Firenze – Galleria del Disco – Piazza della Stazione

28/10 h 17.00 – Napoli – Mondadori Bookstore – Via degli Acquari

Beba: “Il disco mi ha dato l’opportunità di riflettere”

“Questo disco è nato in un periodo difficile che ci ha costretto a fermarci- ha detto Beba- ma che mi ha anche dato l’opportunità di riflettere. Per me è stato un momento catartico, un momento importante in cui ho deciso di immergermi totalmente, e che ha scandito un periodo di metamorfosi personale e artistica. Crisalide per me rappresenta un nuovo inizio, la fase di trasformazione in cui ho trovato le mie ali: in questo senso sento di essere riuscita a svelare una nuova dimensione artistica e a raccontarmi come mai fatto prima”.

Crisalide, targato Island Records Universal Music Italia, è in presave e preorder QUI .