A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (8 ottobre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dai nuovi singoli di Francesca Michielin, Måneskin Annalisa e The Kolors al repack dell’ultimo disco di Deddy.

I singoli

‘Marilyn ha gli occhi neri’ si colora con la musica di Francesca Michielin: la cantautrice torna con ‘Nei tuoi occhi’, singolo nuovo di zecca che fa da colonna sonora ufficiale del film firmato da Simone Godano, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, che arriva nelle sale il 14 ottobre. Dal confronto artistico tra la Michielin e Andrea Farri, autore della colonna sonora ufficiale di ‘Marilyn ha gli occhi neri’, nasce un brano pop dal sound avvolgente. Punto di partenza un delicato riff di pianoforte da cui si sviluppa un pezzo dalle sonorità elettroniche minimali.

I Måneskin tornano con ‘Mammamia’, brano che si preannuncia una hit e allo stesso tempo un messaggio ai detrattori arrivati con il successo internazionale. Ascoltando il testo nell’anteprima pubblicata dai ragazzi sui social, tra le parole rigorosamente in inglese, è possibile scovare un messaggio (non troppo nascosto) al popolo francese che per settimane ha assillato gli idoli di X Factor sul tema droga. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest dei ragazzi, i transalpini hanno accusato il gruppo nostrano di aver assunto sostanze illecite durante la competizione. L’unica prova visiva un’inquadratura poco chiara di Damiano chinato su un tavolino. Nel testo di ‘Mammamia’ così arriva la risposta definitiva: “Vuoi arrestarmi? Ma ci stiamo solo divertendo. Giuro che non sono ubriaco e non mi drogo, mi chiedono perché sono così sexy? Perché sono italiano”, canta il frontman scagionato dalle accuse quasi subito dopo la finale della kermesse.

I The Kolors tornano su tutte le piattaforme con un nuovo inedito dal titolo “Leoni al sole”. Dopo il successo di “Cabriolet Panorama”, il gruppo prova a scalare le classifiche con un pezzo scritto da Stash con Tommaso Paradiso, Dario Faini e Vanni Casagrande.

Mecna e CoCo lanciano “La più bella”, primo singolo del disco collaborativo che uscirà i 22 ottobre con il titolo di “Bromance”. Nel brano i due omaggiano “Sei la più bella del mondo”, pezzo che Raf pubblicava nel 1995. Mecna e CoCo ne recuperano il riff centrale e l’iconico ritornello.

“Poor Millionaire” è il nuovo singolo di Violetta Zironi. Un brano pungente, ironico e diretto, una risposta musicale a qualcuno che evidentemente non si è comportato bene e a cui l’artista risponde per le rime con l’arma più potente a sua disposizione: la musica. La voce elegante e sofisticata dell’artista esalta le sonorità della canzone, che richiamano fortemente il jazz ma che sono al tempo stesso completate da un arrangiamento d’archi che subentra nel ritornello e che dona al pezzo un sapore d’altri tempi.

Dopo il singolo “Tutto il resto è noi”, Nayt torna con “Mortale”. Un brano dalle rime serratissime che trascina i fan del rapper in un mondo più cupo, proprio di chi ha sofferto ma che, allo stesso tempo, è pronto ad andare “oltre”.

Annalisa pubblica il singolo “Eva + Eva”, collaborazione con Rose Villain, artista, autrice, regista, ballerina e producer con all’attivo milioni di stream. Le due lanciano un brano manifesto che afferma la capacità delle donne di fare “squadra”.

LP pubblica “Angels”, il trampolino di lancio del nuovo album “Churches”, su tutte le piattaforme dal prossimo 3 dicembre. La cantautrice torna con un brano sognante che, sin dall’incipit, porta in un “altrove” magico, fatato e incantato in cui un pianoforte si fonde a cori eterei.

Silent Bob pubblica il nuovo brano “Piove ancora”. Un pezzo che, come racconta l’artista classe 1999, nasce dopo settimane sofferte in pieno lockdown, un periodo difficile e di solitudine che nonostante tutto mi è servito per crescere personalmente e a livello musicale. Non sentivo più la necessità d’aiuto o di compagnia di altre persone-spiega- avevo tutto dentro quello che mi sentivo di scrivere. Così all’improvviso in una notte è nato il mood di Piove ancora”. Alla produzione Sick Budd.

Inoki pubblica il singolo “100 S”, che anticipa il nuovo album. Nella traccia il rapper collabora con Bresh e Disme, tra i nuovi fenomeni della scena drill ligure. Il brano anticipa “Nuovo Medioego”, il repack del suo ultimo disco in uscita prossimamente.

“El Niño” è il secondo singolo del nuovo viaggio sonoro di Nacho Tranquilo e la sua band La Música Libre. Il brano celebra le origini elettroniche di Nacho come Mc nei contesti del clubbing e il testo è infatti costellato di riferimenti a quei tempi. Il sound del brano è fatto di bassi e breaks su cui la voce si inserisce come uno strumento e guida l’ascoltatore in diverse stanze sonore. Tutti questi elementi creano un club anthem in cui chi ascolta può essere libero di viaggiare all’interno di un tunnel mistico e sconvolgente.

Gli album

“Il cielo contromano su Giove” è il nuovo album di Deddy, il giovane cantautore finalista di Amici 20 torna con il repack del suo primo album “Il cielo contromano”. Sono 7 i nuovi brani che arricchiscono la versione deluxe dell’album d’esordio tra cui il primo singolo “Pensa a te”.

Dopo i singoli “Life Is Not The Same”, “Say What You Will” e “Famous Last Words”, James Blake pubblica il suo quinto album di studio “Friends That Break Your Heart”.