Cavani raccoglie la maglia di Ronaldo da terra, un video conquista i tifosi: “Campione di umiltà”

Dal suo arrivo ha perso il posto e il numero di maglia. Edinson Cavani avrebbe tutte le ragioni del mondo per essere scontento del ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United. L’attaccante uruguaiano con un passato in Italia, al Palermo e al Napoli, poi in Francia, al Paris Saint-Germain, ha dovuto cedere la numero 7 per consegnarla al campione portoghese tornato in Inghilterra nella sua squadra del cuore. All’ex Juve ha ceduto anche il posto da titolare, ovviamente: due punte di peso difficilmente sono compatibili. Nonostante ciò il centravanti sudamericano non ha perso l’umiltà e la determinazione quando scende in campo. In un video che circola sul web risalente all’ultimo incontro di Champions League dei Reds, vinto per 2-1 in extremis contro gli spagnoli del Villareal, emerge la differenza tra i due calciatori. Due palle lunghe con due atteggiamenti totalmente diversi: Ronaldo rinunciatario, Cavani determinato a rincorrere il pallone. Anche al momento della rete decisiva siglata dal portoghese, Cavani conferma l’animo altruista: raccoglie la maglia di Ronaldo da terra, quella con il numero che era il suo, e gliela restituisce.

