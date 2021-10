Nuovo ok del Governo: capienza al 100% per cinema e teatri. Discoteche al 50%

Buone notizie per discoteche e luoghi della cultura. Nel nuovo decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, si allentano le maglie sulle chiusure. Ecco allora che in zona bianca, per cinema e teatri all’aperto e al chiuso, sempre con green pass, la capienza arriva al 100%.

Buone notizie anche per le discoteche, che seppur non al completo potranno riempirsi al chiuso fino al 50% e non al 35% come indicato dal Cts. Per l’aperto invece, la capienza si alza al 75%. Le nuove regole, in vigore da lunedì 11 ottobre, sono indice quindi di una linea meno restrittiva adottata dall’esecutivo che non ha considerato fino in fondo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (che proprio per le discoteche aveva indicato una capienza massima del 35% al chiuso e del 50% all’aperto).

Per quanto concerne le manifestazioni sportive invece, queste si terranno in zona bianca con una capienza del 60% al chiuso e del 75% all’aperto. Ma se la presa sulle percentuali della capienza si allenta, si stringe invece quella delle sanzioni che diventeranno più severe per tutti coloro che non rispetteranno le regole